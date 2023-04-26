شؤون فلسطينية

صورة: هبوط مروحية أباتشي للاحتلال بشكل اضطراري في غلاف غزة

صورة: هبوط مروحية أباتشي للاحتلال بشكل اضطراري في غلاف غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن مروحية من نوع "أباتشي" هبطت قبل قليل اضطراريًا في غلاف غزة.

ووفق المتحدث باسم الجيش، فإن مروحية أباتشي هبطت قبل قليل في (كيبوتس جعش) بعد عطل بسيط أثناء عروض ما يسمى "عيد الاستقلال"، لم تقع إصابات.

وذكر أن أكثر من 100 طائرة تابعة لسلاح الجو ستنفذ اليوم عروضًا جوية فوق كافة المدن بين الساعة 09:30 والساعة 14:30.

ولفت المتحدث باسم الجيش إلى أن النشاط الجوي يأتي بمناسبة ما يسمى "عيد الاستقلال الـ 75" لإسرائيل.


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