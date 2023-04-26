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الجيش السواني: عمر البشير محتجز في المستشفى تحت حراسة قضائية

الجيش السواني: عمر البشير محتجز في المستشفى تحت حراسة قضائية
عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
أكد الجيش السوداني، أن الرئيس السابق عمر البشير محتجز مع آخرين بمستشفى علياء تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية.

وقالت قيادة الجيش في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "جزءا من متهمي 30 يونيو من العسكريين كانوا محتجزون بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية وحسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية، وهم عمر حسن أحمد البشير، بكري حسن صالح، عبد الرحيم محمد حسين، أحمد الطيب الخنجر، ويوسف عبد الفتاح"، مبينة أن "هناك مدني واحد وهو علي الحاج محمد، وهو محتجز لتلقي العلاج بمستشفى أحمد قاسم بموجب توصية طبية من سلطات السجن وتقع مسئولية حراسته على الشرطة".

وأفادت القيادة بأنها تصدر هذه التوضيحات "سدا للذرائع ومنعا للتضليل الكبير الذي ظلت تروج له بعض الأبواق الإعلامية للمتمردين للتشويش على الناس".

وأضافت : "موقف القوات المسلحة سيظل واضحا بشأن هذا الأمر، وهو الرفض القاطع لأي محاولات يائسة لربط ما يجري بالسجون بأي مزايدة على موقفها الوطني الذي تعكف على القيام به الآن في التصدي لمليشيا الغدر والخيانة، ربيبة العهد البائد و أولياء نعمة قائدها بشهادة كل أهل السودان".

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