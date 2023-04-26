راشد الغنوشي يعلن مقاطعته جلسات استجوابه

أعلن مختار الجماعي، محامي رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، أمس الثلاثاء، مقاطعة موكله أي استدعاء لحضور جلسات استجوابه.



وقال محامي الدفاع عن الغنوشي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، أن موكله قرّر مقاطعة أي استدعاء للحضور بعدما اعتبر أن استدعاءه أصبح "ضربا من ضروب التنكيل وأن مكافحة الأمس تؤكد ذلك"، وفق وصفه.



وأضاف: "الغنوشي الذي حضر ما يزيد عن 120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة يقرر مقاطعة أيّ استدعاء للحضور".



بدورها، نفت سمية الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي، في تدوينة لها على (فيسبوك)، خبر دخول والدها في اضراب عن الطعام، مؤكدة أنه اتخذ قرارا بالامتناع عن حضور جلسات التحقيق". وفق (روسيا اليوم)



وأضافت أنّه "سيحدد الأساليب النضالية الملائمة بحسب الأوضاع المناسبة، وهو ثابت في موقفه، صامد في مقاومته لهذا الانقلاب الغادر"، حسب تعبيرها.





رام الله - دنيا الوطن