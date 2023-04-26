هيئة الأسرى تكشف تطورات الوضع الصحي للمصابة فاطمة شاهين

في تقريرها صباح اليوم وذلك من خلال زيارة محاميها كريم عجوة، ب

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الحالة الصحية للمعتقلة المصابة فاطمة شاهين جيد ومستقر، وما زالت بحاجة لرعاية طبية حثيثة لمتابعة وضعها الصحي.وأوضحت الهيئةأن المعتقلة شاهين قابعة في "مستشفى شعاريه تسيدك" وهي موجودة في قسم الجراحة، وكانت قد أجريت لها عملية جراحية في منطقة الإصابة في الظهر والبطن .وأضافت الهيئة أن المصابة شاهين كانت قد اعتقلت قبل عدة أيام بعد أن أطلق جيش الاحتلال الرصاص عليها وأصابها في منطقة البطن، شمال مخيم العروب في مدينة الخليل وجرى نقلها بعد ذلك إلى مستشفى "شعاري تسيدك".يشار أن محكمة الاحتلال ستعقد لها جلسة توقيف يوم الخميس القادم .