الإحصاء: انخفاض قيمة العجز التجاري بنسبة 41% خلال شباط الماضي

رام الله - دنيا الوطنظهر مسح للجهاز المركزي للإحصاء وزعت نتائجه، اليوم الأربعاء، انخفاضا في قيمة العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بنسبة 41% خلال شهر شباط الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفع بنسبة 7% مقارنة مع شهر شباط من عام 2022، وبلغت قيمة العجز 497.2 مليون دولار أميركي.وأوضح "الإحصاء"، أن الصادرات سجلت انخفاضا خلال الشهر المرصود بنسبة 11% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفعت بنسبة 10% مقارنة مع الشهر المناظر له من العام 2022، وبلغت قيمتها 136.2 مليون دولار أميركي.وأشار إلى أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر شباط الماضي بنسبة 10%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر شباط من عام 2023. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 18% مقارنة مع الشهر السابق.وانخفضت الواردات بنسبة 14% مقارنة مع شهر كانون الثاني، بينما ارتفعت بنسبة 7% مقارنة مع شهر شباط من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 633.4 مليون دولار أميركي.وانخفضت الواردات من إسرائيل في شهر شباط الماضي بنسبة 13% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 60% من إجمالي قيمة الواردات لشهر شباط من عام 2023. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 15%.