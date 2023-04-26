إيران تعلن استئناف التبادل التجاري مع السعودية





وقال وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين،"بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال".



وأضاف فاطمي أمين، أن "زملاءنا في الوزارة بدأوا بعملية تصدير البضائع". وفق (روسيا اليوم)



ويشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.



وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.



وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت إيران عن بدء التبادل التجاري بينها وبين المملكة العربية االسعودية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد إعلان البلدين استئناف العلاقات بينهما.