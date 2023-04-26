عربي

مع دخول الهدنة يومها الثاني.. الدول تواصل إجلاء رعاياها من السودان

مع دخول الهدنة يومها الثاني.. الدول تواصل إجلاء رعاياها من السودان
تواصل عمليات الإجلاء للرعايا مع دخول الهدنة يومها الثاني
رام الله - دنيا الوطن
مع دخول الهدنة في السودان، يومها الثاني بعد معارك دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تواصل الدول إجلاء رعايها، حيث وصل صباح الأربعاء إلى قاعدة الملك فيصل في جدة، سفينة "أمانة" السعودية قادمة من بورتسودان، وعلى متنها 1673 شخصا من 58 جنسية، في أكبر عملية إجلاء رعايا الدول من السودان.

وتعد هذه السفينة الثالثة من نوعها، بعدما وصلت خلال الأيام الماضية دفعتان لرعايا الدول تم إجلاؤهم من السودان.

ونقلت سفينة الإجلاء 46 أمريكيا و40 بريطانيا و11 ألمانيا و4 فرنسيين و13 سعوديا، وكذلك 560 إندونيسيا و239 يمنيا و198 سودانيا و26 تركيا. وفق (روسيا اليوم)

ووصلت السفينة "أمانة" تحت حماية القوات البحرية السعودية وكان في استقبالها عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية.

وساعدت المملكة العربية السعودية العديد من الدول على إجلاء رعاياها من السودان، الذي اندلعت فيه الاشتباكات في 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكان طرافا الاقتتال في السودان أعلنا أمس موافقتهما على هدنة إنسانية لمدة 3 أيام، اقترحتها وساطة أمريكية- سعودية.

كما وووصلت فجر اليوم، إلى مطار بيروت الدولي، دفعة ثانية مؤلفة من 32 شخصا تم إجلاؤهم من السودان عن طريق السعودية، وهم 20 لبنانيا و12 فلسطينيا.

وشكر الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان محمد خير، الذي كان في استقبال الواصلين، المملكة العربية السعودية والملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان على دور المملكة، بالاضافة إلى دولة الإمارات وكل الدول العربية.

وقال خير لقد "حاولنا قدر المستطاع الحفاظ على حياة المواطنين، وقد نجحنا في ذلك، وآمل في أن تكون آخر الأزمات". 

وأوضح المسؤول اللبناني أنه "من المنتظر اليوم الأربعاء أن تصل الدفعة الثالثة وتشمل 18 مواطنا لبنانيا، من السودان إلى بورتسودان ثم إلى جدة ومن ثم إلى لبنان، وبهذا تكون عملية إجلاء اللبنانيين من السودان قد انتهت".

ووصلت أمس الثلاثاء الدفعة الأولى من الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى مطار بيروت الدولي، وضمت المجموعة 12 لبنانيا وسوريا وفلسطينيا.

وكانت السعودية أعلنت عن إنجاز أكبر عملية إجلاء من السودان لرعايا أكثر من خمسين دولة إلى مدينة جدة.

أخبار ذات صلة

راشد الغنوشي يعلن مقاطعته جلسات استجوابه

راشد الغنوشي يعلن مقاطعته جلسات استجوابه

إيران تعلن استئناف التبادل التجاري مع السعودية

إيران تعلن استئناف التبادل التجاري مع السعودية

مع دخول الهدنة يومها الثاني.. الدول تواصل إجلاء رعاياها من السودان

مع دخول الهدنة يومها الثاني.. الدول تواصل إجلاء رعاياها من السودان

في ظل المعارك المسلحة.. أين يتواجد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؟

في ظل المعارك المسلحة.. أين يتواجد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؟

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية الأردني ومفوض عام أونروا

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية الأردني ومفوض عام أونروا

بعد أيام من المعارك.. تحذيرات من خطر بيولوجي كبير في السودان

بعد أيام من المعارك.. تحذيرات من خطر بيولوجي كبير في السودان

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الموريتاني تطورات الأوضاع بالسودان

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الموريتاني تطورات الأوضاع بالسودان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشيد بالدور السعودي بإجلاء عالقين في السودان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشيد بالدور السعودي بإجلاء عالقين في السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تكشف تطورات الوضع الصحي للمصابة فاطمة شاهين

هيئة الأسرى تكشف تطورات الوضع الصحي للمصابة فاطمة شاهين

الاحتلال يغلق مفترق &quot;عيون الحرامية&quot; شمال رام الله

الاحتلال يغلق مفترق "عيون الحرامية" شمال رام الله

مستوطنون يحرقون منزلاً جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون منزلاً جنوب نابلس

استطلاع: 44٪ من أعضاء الحزب الديمقراطي يعتبرون إسرائيل &quot;دولة فصل عنصري&quot;

استطلاع: 44٪ من أعضاء الحزب الديمقراطي يعتبرون إسرائيل "دولة فصل عنصري"

الكيلة تبحث التعاون المشترك مع بعثة من الخبراء الصحيين في البنك الدولي

الكيلة تبحث التعاون المشترك مع بعثة من الخبراء الصحيين في البنك الدولي

ماذا جاء في اجتماع المالكي ونظيره الروسي سيرجي لافروف؟

ماذا جاء في اجتماع المالكي ونظيره الروسي سيرجي لافروف؟

إخطار مواطنين بالأغوار الشمالية بهدم منشآتهما السكنية واعتقال آخرين في طوباس وعقبة جبر

إخطار مواطنين بالأغوار الشمالية بهدم منشآتهما السكنية واعتقال آخرين في طوباس وعقبة جبر

منوعات

بالفيديو.. ظهور مُلفت للفنانة شيرين بعد غيابها الأخير

بالفيديو.. ظهور مُلفت للفنانة شيرين بعد غيابها الأخير

سمية الخشاب تقدم نصائح للفتيات بشأن الإنجاب والزواج

سمية الخشاب تقدم نصائح للفتيات بشأن الإنجاب والزواج

بعد نجاح مسلسلهما.. صور تجمع جوري بكر ومي كساب

بعد نجاح مسلسلهما.. صور تجمع جوري بكر ومي كساب

صورة: حلا شيحة تثير الجدل بعد ظهورها مع لاعب أمريكي

صورة: حلا شيحة تثير الجدل بعد ظهورها مع لاعب أمريكي

ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث في جوجل بسبب فيديو

ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث في جوجل بسبب فيديو

نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بإطلالة مُلفتة

نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بإطلالة مُلفتة

أحمد فهمي يثير الجدل بعد حديثه عن مسلسله &quot;رجالة البيت&quot;

أحمد فهمي يثير الجدل بعد حديثه عن مسلسله "رجالة البيت"

شاهد.. النجم الأمريكي توم هانكس يتصدر الترند لهذا السبب

شاهد.. النجم الأمريكي توم هانكس يتصدر الترند لهذا السبب

مينا سليم يكشف تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير &quot;أزمة نفسية&quot;

مينا سليم يكشف تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير "أزمة نفسية"

عمرو دياب يمازح هالة صدقي في حفله الأخير

عمرو دياب يمازح هالة صدقي في حفله الأخير

عربي

راشد الغنوشي يعلن مقاطعته جلسات استجوابه

راشد الغنوشي يعلن مقاطعته جلسات استجوابه

إيران تعلن استئناف التبادل التجاري مع السعودية

إيران تعلن استئناف التبادل التجاري مع السعودية

مع دخول الهدنة يومها الثاني.. الدول تواصل إجلاء رعاياها من السودان

مع دخول الهدنة يومها الثاني.. الدول تواصل إجلاء رعاياها من السودان

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية الأردني ومفوض عام أونروا

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية الأردني ومفوض عام أونروا