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دولي

تركيا: الوضع بأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية "ينذر بالخطر"

تركيا: الوضع بأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية "ينذر بالخطر"
مندوب تركيا في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
كشف مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، آخر جهود بلاده بشأن الحفاظ على استقرار الأوضاع في فلسطين.

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، خلال جلسة الشرق الأوسط حول فلسطين بمجلس الأمن الدولي.

وقال: إن بلاده ستواصل دعمها "القوي" لكافة الجهود حيال إيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية في إطار رؤية دولتين.

وأشار أونال أن "الانتهاكات للوضع التاريخي للأماكن المقدسة وتدنيس قدسية الحرم الشريف، واقتحامات المسجد الأقصى، أدت إلى تصعيد خطير للتوتر ودوامة العنف".

ولفت أن تركيا أدانت بشدة اقتحامات قوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتقال الفلسطينيين المدنيين.

وشدد أن الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك "غير مقبول"، بحسب وكالة (الأناضول) التركية.

وقال: "أجرينا محادثات مكثفة مع نظرائنا الإسرائيليين على كافة المستويات خلال شهر رمضان وقبله، وحذرنا من مخاطر تصعيد التوتر، وكنا نود أن تؤخذ تحذيراتنا بعين الاعتبار منذ البداية".

كما ولفت أونال أن الوضع في أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة "ينذر بالخطر"، مبينأ أن "الأنشطة الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء مستمرة دون انقطاع".

وأوضح أن "العنف من قبل المستوطنين وصل إلى مستويات غير معهودة سابقًا".

وأضاف: "لهذا السبب فقد العديد من الفلسطينيين حياتهم منذ مطلع العام، ونشارك المجتمع الدولي قلقه البالغ حيال هذا المسار الخطير على الأرض، وسيكون هناك عواقب وخيمة في حال عدم إيجاد حل".

وبيّن أن تركيا أشارت مرارًا وتكرارًا إلى أهمية الوصول إلى الأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال: "إنهاء الاحتلال شرط مسبق لحل دائم ومستدام، ولا يمكننا تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط بدون دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على الحاجة العاجلة للعودة إلى المسار السياسي وإعادة إحياء عملية السلام من أجل الوصول إلى هذا الهدف، مؤكدًا ضرورة دعم إمكانات فلسطين الإدارية والاقتصادية والأمنية.

واستطرد: "يحدونا الأمل في أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون ذات يوم من العيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وستواصل تركيا دعمها القوي لجميع الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية في إطار رؤية دولتين".

وأكد أن تركيا ستواصل "تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه التي لا تنازل عنها، بما في ذلك الحق في العيش في دولته المستقلة ذات السيادة".​​​​​​​

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