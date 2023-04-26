في ظل المعارك المسلحة.. أين يتواجد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؟

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (سكاي نيوز) عربية عن مصدرين بمستشفى عسكري في العاصمة السودانية، الخرطوم، إن الرئيس السابق عمر البشير نُقل من السجن إلى مستشفى عسكري قبل بدء القتال في السودان.يأتي ذلك في وقت أفادت فيه بعض التقارير، بأن نزلاء في سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع، وكان البشير وكبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.وقال أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير، إنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وإنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.وأضاف القيادي بحزب المؤتمر الوطني المنحل والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، في بيان صوتي بثته قناة (طيبة) التلفزيونية، أمس الثلاثاء، أنه مستعد هو والمسؤولين السابقين الآخرين للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.وأضاف أن "الحفاظ على كيان الوطن مقدم على أي مشروع حزبي أو سياسي"، داعيا السودانيين إلى مساندة القوات المسلحة، كما طالب منتسبي قوات الدعم السريع لـ"الانخراط مع إخوتهم في الجيش".ووفق (سكاي نيوز) عربية، "فقد خرج قادة من نظام البشير من سجن كوبر، منهم هارون وعلي عثمان محمد طه وعوض أحمد الجاز".وتشهد السودان منذ 10 أيام، اشتباكات عنيفة المستمرة بين الجيش والدعم السريع والتي أدت إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف.