الاحتلال ينفذ حملة مداهمات في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت وعطارة شمال رام الله، فيما أغلقت حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، وحاجز شوفة جنوب شرق المحافظة.ونشرت قوات الاحتلال دورياتها على طول الطريق الرئيسي الواصل بين بلدتي بلعا وعنبتا شرق طولكرم، تزامناً مع إغلاق الحاجزين ومنع المركبات من الدخول إلى المدينة أو الخروج منها.وتصدى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين الذين أطلقوا الرصاص صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وأغلق جيش الاحتلال مدخل قرية برقة غرب نابلس، بسبب توجه مجموعة من المستوطنين إلى مستوطنة (حومش)، بينما انتشرت حواجز عسكرية في الطريق المؤدية من بزاريا إلى نابلس.واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، قرية جلبون بجنين، فيما تم استهداف جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز الجلمة شمال غرب المدينة بعبوة محلية الصنع.