بايدن: أمريكا تفتخر بأن تكون ضمن أولى أصدقاء وحلفاء إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تفتخر بأن تكون من بين أولى أصدقاء وحلفاء إسرائيل".وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال تهنئة إسرائيل بما يسمى "عيد الاستقلال".ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن على أن واشنطن ستستمر في العمل على دفع السلام في الإقليم قدما مع الحفاظ على أمن إسرائيل.وفي أرجاء الولايات المتحدة تمت إضاءة عدة مبان، منها إمباير سْتيت في نيو يورك ومبنى الهرم في سان فرانسيسكو بلوني علم إسرائيل.