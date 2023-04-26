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تطورات طقس فلسطين.. وتفاصيل المنخفض الجوي بداية الأسبوع المقبل

تطورات طقس فلسطين.. وتفاصيل المنخفض الجوي بداية الأسبوع المقبل
طقس فلسطين- ميناء غزة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين، اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، يكون طقس فلسطين صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة، يكون طقس فلسطين غائمًا جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، لذا يكون الجو ربيعيا لطيفاً نهاراً وباردًا في ساعات الليل والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت، يؤثر منخفض جوي على البلاد، لذا يكون طقس فلسطين غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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