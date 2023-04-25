المطران حنا: يؤلمنا ويحزننا ما يحدث في السودان



وأضاف: "من المؤسف والمحزن ان نلحظ ان هنالك صراعا على السلطة في هذا البلد يستعمل فيه العنف والسلاح والقتل والتدمير والخراب".



وتابع المطران: "انهم يتنافسون على الكراسي ولكنهم سوف يكتشفون بعد حين انه لم يبقى كرسي لكي يجلسوا عليه فالبلد يدمر والتشريد سيد الموقف والاخبار التي تصلنا من هناك مروعة وخلال اتصالنا الاخير مع مطران الكنيسة الارثوذكسية في السودان اعلمنا بأن الرصاص يحيط بالابنية من كل حدب وصوب ولا يمكنك ان تخرج من بيتك لانك قد تتعرض للموت في اي لحظة".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس بأنه "يؤلمنا ويحزننا جدا ما يحدث حاليا في السودان من صراع على السلطة ومن احتدام للعنف والذي ادى الى مقتل الكثيرين من الابرياء ناهيك عن الدمار والخراب والخسائر الفادحة التي لحقت بهذا البلد".