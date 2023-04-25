شؤون فلسطينية

ماذا جاء في اجتماع المالكي ونظيره الروسي سيرجي لافروف؟

ماذا جاء في اجتماع المالكي ونظيره الروسي سيرجي لافروف؟
وزير الخارجية رياض المالكي خلال لقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نظيره وزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرجي لافروف، على هامش جلسة مجلس الأمن على المستوى الوزاري والمخصصة للشرق الأوسط وقضية فلسطين.

وشكر المالكي  نظيره الروسي على كلمته، وحضوره الشخصي، وترؤسه جلسة مجلس الأمن، ورفع مستوى الاجتماع إلى مستوى وزاري رفيع المستوى، بما يعكس أهمية ما يحصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وأدواتها المختلفة من مسؤولين، ومستوطنين.

وعبر المالكي عن أهمية الدعم والتضامن الذي تعبّر عنه دول مجلس الأمن، والأهم إلحاق ذلك بخطوات عملية وتدابير لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

وأطلع المالكي نظيره الروسي على الأوضاع الصعبة والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل وحكومتها الفاشية، ومستوطنوها، وتصعيدها غير المسبوق وعدوانها الدائم، كما تطرق إلى العلاقات الثنائية وضرورة تطوير العلاقات والدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد لافروف موقف بلاده الواضح من الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة تنفيذ قرارات الإجماع الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

وشدد على موقف روسيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني على الصعد كافة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

أخبار ذات صلة

الكيلة تبحث التعاون المشترك مع بعثة من الخبراء الصحيين في البنك الدولي

الكيلة تبحث التعاون المشترك مع بعثة من الخبراء الصحيين في البنك الدولي

ماذا جاء في اجتماع المالكي ونظيره الروسي سيرجي لافروف؟

ماذا جاء في اجتماع المالكي ونظيره الروسي سيرجي لافروف؟

إخطار مواطنين بالأغوار الشمالية بهدم منشآتهما السكنية واعتقال آخرين في طوباس وعقبة جبر

إخطار مواطنين بالأغوار الشمالية بهدم منشآتهما السكنية واعتقال آخرين في طوباس وعقبة جبر

الجزائر تساعد في إجلاء عائلتين فلسطينيتين من الخرطوم.. والسفير أبو عيطة يُعقب

الجزائر تساعد في إجلاء عائلتين فلسطينيتين من الخرطوم.. والسفير أبو عيطة يُعقب

التربية: نسبة المعلمين الذين انتظموا في الدوام اليوم قاربت الـ 90‎%

التربية: نسبة المعلمين الذين انتظموا في الدوام اليوم قاربت الـ 90‎%

قيادي في حماس: المقاومة اليوم على درجة عالية من القوة والاستعداد

قيادي في حماس: المقاومة اليوم على درجة عالية من القوة والاستعداد

العاصمة النرويجية تعلن حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم في المستوطنات

العاصمة النرويجية تعلن حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم في المستوطنات

تفاصيل كلمة المالكي أمام مجلس الأمن

تفاصيل كلمة المالكي أمام مجلس الأمن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الكيلة تبحث التعاون المشترك مع بعثة من الخبراء الصحيين في البنك الدولي

الكيلة تبحث التعاون المشترك مع بعثة من الخبراء الصحيين في البنك الدولي

إخطار مواطنين بالأغوار الشمالية بهدم منشآتهما السكنية واعتقال آخرين في طوباس وعقبة جبر

إخطار مواطنين بالأغوار الشمالية بهدم منشآتهما السكنية واعتقال آخرين في طوباس وعقبة جبر

قيادي في حماس: المقاومة اليوم على درجة عالية من القوة والاستعداد

قيادي في حماس: المقاومة اليوم على درجة عالية من القوة والاستعداد

تفاصيل كلمة المالكي أمام مجلس الأمن

تفاصيل كلمة المالكي أمام مجلس الأمن

أردوغان يمنح فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة وسام الجمهورية للتضحية وشهادة التقدير

أردوغان يمنح فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة وسام الجمهورية للتضحية وشهادة التقدير

فلسطين تشارك في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي الرابع للبيانات المنعقد بجمهورية الصين

فلسطين تشارك في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي الرابع للبيانات المنعقد بجمهورية الصين

حماس تُعلق على عملية إطلاق النار شمال رام الله

حماس تُعلق على عملية إطلاق النار شمال رام الله

&quot;إنتربول فلسطين&quot; يتسلم من إنتربول الأردن اليوم مطلوباً فاراً من وجه العدالة

"إنتربول فلسطين" يتسلم من إنتربول الأردن اليوم مطلوباً فاراً من وجه العدالة

منوعات

بعد نجاح مسلسلهما.. صور تجمع جوري بكر ومي كساب

بعد نجاح مسلسلهما.. صور تجمع جوري بكر ومي كساب

صورة: حلا شيحة تثير الجدل بعد ظهورها مع لاعب أمريكي

صورة: حلا شيحة تثير الجدل بعد ظهورها مع لاعب أمريكي

ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث في جوجل بسبب فيديو

ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث في جوجل بسبب فيديو

نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بإطلالة مُلفتة

نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بإطلالة مُلفتة

أحمد فهمي يثير الجدل بعد حديثه عن مسلسله &quot;رجالة البيت&quot;

أحمد فهمي يثير الجدل بعد حديثه عن مسلسله "رجالة البيت"

شاهد.. النجم الأمريكي توم هانكس يتصدر الترند لهذا السبب

شاهد.. النجم الأمريكي توم هانكس يتصدر الترند لهذا السبب

مينا سليم يكشف تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير &quot;أزمة نفسية&quot;

مينا سليم يكشف تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير "أزمة نفسية"

عمرو دياب يمازح هالة صدقي في حفله الأخير

عمرو دياب يمازح هالة صدقي في حفله الأخير

ما حقيقة خلاف عمرو يوسف مع آسر ياسين؟

ما حقيقة خلاف عمرو يوسف مع آسر ياسين؟

شريفة شكري تنضم لفريق عمل فيلم &quot;موديل روما&quot;

شريفة شكري تنضم لفريق عمل فيلم "موديل روما"

عربي

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الموريتاني تطورات الأوضاع بالسودان

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الموريتاني تطورات الأوضاع بالسودان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشيد بالدور السعودي بإجلاء عالقين في السودان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشيد بالدور السعودي بإجلاء عالقين في السودان

السفير الأردني لدى الاحتلال يزور النائب الموقوف عماد العدوان

السفير الأردني لدى الاحتلال يزور النائب الموقوف عماد العدوان

وزير الخارجية التركي: لقاء أردوغان مع الأسد احتمال لازال قائماً

وزير الخارجية التركي: لقاء أردوغان مع الأسد احتمال لازال قائماً