إخطار مواطنين بالأغوار الشمالية بهدم منشآتهما السكنية واعتقال آخرين في طوباس وعقبة جبر

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة أبو ديس، جنوب شرق القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهدي عياد، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها.

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من عين الحلوة في الأغوار الشمالية بهدم منشآتهما السكنية.وأفاد الناشط الميداني فارس فقها، بأن ما يسمى "مجلس المستوطنات" وجه إخطارا بالهدم النهائي خلال سبعة أيام لمنشآت سكنية تعود ملكيتها للمواطنين هلال عادل دراغمة ومحمد عادل دراغمة، في منطقة عين الحلوة.في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، شاباً واحتجزت آخر من مدينة طوباس.وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد زياد أنيس صوافطة (22 عاما)، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار، كما احتجزت الشاب فراس حسين أحمد دراغمة (23 عاما) لفترة من الوقت قبل الإفراج عنه.كما اعتقلت قوات الاحتلال عضو حركة فتح- منطقة عقبة جبر التنظيمية، مؤمن يحيى الأخرس (30 عاما)، عند المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأفاد الناشط الميداني في المخيم إبراهيم أبو داهوك، بأن قوات الاحتلال أوقفت الأخرس أثناء خروجه من المدينة عبر المدخل الجنوبي، وفتشته، قبل أن تعتقله.