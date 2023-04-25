دولي

استمرار التظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

استمرار التظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو
تظاهرات في إسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم الثلاثاء، وسط تل أبيب، ضد حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض "المحكمة العليا".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع ومفترقات طرق في محيط التظاهرة، فيما حمل المتظاهرون مشاعل ويافطات تدعو إلى "إنقاذ الديمقراطية".

كما خرجت تظاهرات مماثلة في عدة مدن وبلدات، بالتزامن مع الاحتفالات بما يسمى "عيد الاستقلال"، في الوقت الذي دعا فيه منظمو الاحتجاجات إلى تظاهرات وفعاليات أخرى يوم غد الأربعاء.

يشار إلى أن حكومة نتنياهو تسعى إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

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