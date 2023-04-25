شؤون فلسطينية

الجزائر تساعد في إجلاء عائلتين فلسطينيتين من الخرطوم.. والسفير أبو عيطة يُعقب

الجزائر تساعد في إجلاء عائلتين فلسطينيتين من الخرطوم.. والسفير أبو عيطة يُعقب
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
رام الله - دنيا الوطن
أشاد سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، اليوم الثلاثاء، بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مساعدة بلاده على إجلاء عائلتين فلسطينيتين من العاصمة السودانية الخرطوم إثر الأزمة التي يشهدها هذا البلد.

وثمن أبو عيطة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، مواقف الرئيس تبون، تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها "مشرفة ومحل احترام وتقدير القيادة الفلسطينية وشعبها".

وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، قامت سفارة الجزائر بالسودان بإجلاء عائلتين فلسطينيتين مكونتين من 16 فردا من الخرطوم طلبتا المساعدة منها، حيث تمت معاملتها، يضيف الدبلوماسي الفلسطيني، معاملة المواطنين الجزائريين.

وأعرب فايز أبو عيطة عن تقديره لـ "الالتفاتة الإنسانية للسيد عبد المجيد تبون، ومواقفه السياسية الشجاعة والمشرفة التي يقف فيها إلى جانب الحق الفلسطيني، ودعم فلسطين في كافة المحافل الإقليمية والدولية".

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