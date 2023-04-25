قيادي في حماس: المقاومة اليوم على درجة عالية من القوة والاستعداد

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، مصطفى أبو عرة، أن المقاومة اليوم على درجة عالية من القوة والاستعداد أكثر من كل الأوقات السابقة، بعد ترابط الساحات في الداخل والخارج.ونبه في تصريح صحفي، إلى أن ما حصل في شهر رمضان، رسالة واضحة بأن أية حماقة من الاحتلال بحق المسرى أو الأسرى أو قيادات المقاومة، تعني حرباً على مستوى المنطقة وليس في فلسطين وحدها.وقال أبو عرة إن "الاحتلال جرب في السابق سياسية الاغتيالات بحق القيادات السياسية ورموز المقاومة، لكنه فشل في وقف المقاومة أو وأدها بل بالعكس كانت في كثير من الحالات تزيد اشتعالاً".وذكر أبو عرة بأن "المقاومة غير مرتبطة بشخص معين، بل مرتبطة بقيم ومبادئ وطنية، لذلك يموت الأشخاص وتبقى المبادئ والأفكار وتورثها الأجيال جيلاً بعد جيل".