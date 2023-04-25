شؤون فلسطينية

العاصمة النرويجية تعلن حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم في المستوطنات

العاصمة النرويجية تعلن حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم في المستوطنات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت العاصمة النرويجية أوسلو، حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ورحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني الذي يقود حركة المقاطعة  (BDS) في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، بإعلان أوسلو، وحيّت "مجموعات التضامن والنقابات والأحزاب النرويجية، التي عملت بِجد حتى الوصول لهذا الإعلان".

وأشارت إلى أن قرار أوسلو "لحق قرار رئيسة بلدية برشلونة بتجميد العلاقات مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان المجلس البلدي لمدينة برشلونة الإسبانية، قد أقرّ اقتراحا قدمته الأحزاب اليسارية وعمدة المدينة، آدا كولاو، لإلغاء اتفاقية التوأمة مع بلدية تل أبيب.

ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، جميع المدن في أنحاء العالم إلى الانضمام لأوسلو وبرشلونة، وقطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، وقوفا في وجه التواطؤ العالمي مع جرائمه، ودعما للنضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

وفي حزيران/يونيو ،تموز/يوليو 2022، أعلنت الحكومة النرويجية، أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 حزيران/ يونيو 1967.

وأوضحت أوسلو أنه "يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية، إذا كان ذلك مصدرها".

وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

الجزائر تساعد في إجلاء عائلتين فلسطينيتين من الخرطوم.. والسفير أبو عيطة يُعقب

الجزائر تساعد في إجلاء عائلتين فلسطينيتين من الخرطوم.. والسفير أبو عيطة يُعقب

التربية: نسبة المعلمين الذين انتظموا في الدوام اليوم قاربت الـ 90‎%

التربية: نسبة المعلمين الذين انتظموا في الدوام اليوم قاربت الـ 90‎%

قيادي في حماس: المقاومة اليوم على درجة عالية من القوة والاستعداد

قيادي في حماس: المقاومة اليوم على درجة عالية من القوة والاستعداد

العاصمة النرويجية تعلن حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم في المستوطنات

العاصمة النرويجية تعلن حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم في المستوطنات

تفاصيل كلمة المالكي أمام مجلس الأمن

تفاصيل كلمة المالكي أمام مجلس الأمن

أردوغان يمنح فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة وسام الجمهورية للتضحية وشهادة التقدير

أردوغان يمنح فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة وسام الجمهورية للتضحية وشهادة التقدير

فلسطين تشارك في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي الرابع للبيانات المنعقد بجمهورية الصين

فلسطين تشارك في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي الرابع للبيانات المنعقد بجمهورية الصين

فصائل المقاومة: الاحتلال يلعب بالنار والعقاب المنتظر له سيكون كبيراً

فصائل المقاومة: الاحتلال يلعب بالنار والعقاب المنتظر له سيكون كبيراً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي في حماس: المقاومة اليوم على درجة عالية من القوة والاستعداد

قيادي في حماس: المقاومة اليوم على درجة عالية من القوة والاستعداد

تفاصيل كلمة المالكي أمام مجلس الأمن

تفاصيل كلمة المالكي أمام مجلس الأمن

فلسطين تشارك في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي الرابع للبيانات المنعقد بجمهورية الصين

فلسطين تشارك في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي الرابع للبيانات المنعقد بجمهورية الصين

&quot;إنتربول فلسطين&quot; يتسلم من إنتربول الأردن اليوم مطلوباً فاراً من وجه العدالة

"إنتربول فلسطين" يتسلم من إنتربول الأردن اليوم مطلوباً فاراً من وجه العدالة

المرابطة حلواني تدعو إلى الرباط في مصلى باب الرحمة وإعمار الأقصى

المرابطة حلواني تدعو إلى الرباط في مصلى باب الرحمة وإعمار الأقصى

الشرطة بغزة توقف مشتبه به بإطلاق النار وعدد من المشاركين بشجار المغازي

الشرطة بغزة توقف مشتبه به بإطلاق النار وعدد من المشاركين بشجار المغازي

الاحتلال يواصل حصار أريحا ويخطر بهدم منشآت سكنية في الأغوار

الاحتلال يواصل حصار أريحا ويخطر بهدم منشآت سكنية في الأغوار

الإحصاء الفلسطيني يوضح أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة لشهر مارس

الإحصاء الفلسطيني يوضح أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة لشهر مارس

منوعات

بعد نجاح مسلسلهما.. صور تجمع جوري بكر ومي كساب

بعد نجاح مسلسلهما.. صور تجمع جوري بكر ومي كساب

صورة: حلا شيحة تثير الجدل بعد ظهورها مع لاعب أمريكي

صورة: حلا شيحة تثير الجدل بعد ظهورها مع لاعب أمريكي

ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث في جوجل بسبب فيديو

ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث في جوجل بسبب فيديو

نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بإطلالة مُلفتة

نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بإطلالة مُلفتة

أحمد فهمي يثير الجدل بعد حديثه عن مسلسله &quot;رجالة البيت&quot;

أحمد فهمي يثير الجدل بعد حديثه عن مسلسله "رجالة البيت"

شاهد.. النجم الأمريكي توم هانكس يتصدر الترند لهذا السبب

شاهد.. النجم الأمريكي توم هانكس يتصدر الترند لهذا السبب

مينا سليم يكشف تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير &quot;أزمة نفسية&quot;

مينا سليم يكشف تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير "أزمة نفسية"

عمرو دياب يمازح هالة صدقي في حفله الأخير

عمرو دياب يمازح هالة صدقي في حفله الأخير

ما حقيقة خلاف عمرو يوسف مع آسر ياسين؟

ما حقيقة خلاف عمرو يوسف مع آسر ياسين؟

شريفة شكري تنضم لفريق عمل فيلم &quot;موديل روما&quot;

شريفة شكري تنضم لفريق عمل فيلم "موديل روما"

عربي

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الموريتاني تطورات الأوضاع بالسودان

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الموريتاني تطورات الأوضاع بالسودان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشيد بالدور السعودي بإجلاء عالقين في السودان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشيد بالدور السعودي بإجلاء عالقين في السودان

السفير الأردني لدى الاحتلال يزور النائب الموقوف عماد العدوان

السفير الأردني لدى الاحتلال يزور النائب الموقوف عماد العدوان

وزير الخارجية التركي: لقاء أردوغان مع الأسد احتمال لازال قائماً

وزير الخارجية التركي: لقاء أردوغان مع الأسد احتمال لازال قائماً