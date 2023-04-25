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بعد أيام من المعارك.. تحذيرات من خطر بيولوجي كبير في السودان

بعد أيام من المعارك.. تحذيرات من خطر بيولوجي كبير في السودان
تحذيرات من خطر بيولوجي في السودان
رام الله - دنيا الوطن
وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تحذيراً بعد سيطرة أحد طرفي الصراع في السودان على مختبر.

وقال ممثل المنظمة في السودان، نعمة سعيد عابد، إن هناك "خطراً بيولوجياً كبيراً" في السودان الذي يشهد منذ نحو عشرة أيام، معارك مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي حديثه للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو، أوضح المتحدث: "أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبرا للصحة العامة، مما يشكل خطرا بيولوجيا مرتفعا جداً".

وأشار إلى أن هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

 إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العامة أنها وثّقت 14 اعتداء على قطاع الصحة منذ بدء المعارك في 15 نيسان/أبريل، ما أدى الى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة شخصين بجروح.

وشددت على أن "الاعتداءات على الرعاية الصحية مدانة ويجب أن تتوقف".

وأشارت المنظمة الى أن المعارك أدت الى مقتل 459 شخصا وإصابة 4072 بجروح، موضحة أن هذه الحصيلة مستقاة من وزارة الصحة السودانية، ولم تتمكن المنظمة الأممية من التحقق منها.

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