قيادي بحماس يحذر من ترك أي ثغرة لتهويد مصلى باب الرحمة

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس، محمد صبحة، للمحافظة على الانتصار الذي تحقق عام 2019 بفتح مصلى باب الرحمة، وعدم التنازل عنه بأي شكل من الأشكال.ونبه أبو صبحة، إلى أن الاحتلال يبحث عن ثغرة للاستيلاء على الأقصى من خلال أي نقطة كما يجري في باب الرحمة، كمقدمة لابتلاع المسجد الأقصى بأكمله.وشدد على ضرورة الوقوف للاحتلال بالمرصاد، حتى يتراجع أمام صمود وثبات المقدسيين والفلسطينيين أصحاب الحق الشرعيين الذي يتقدمون للحصول على حقوقهم.وقال أبو صبحة: إن مصلى باب الرحمة هو العنوان البارز الذي يركز الاحتلال على استهدافه كجزء من المسجد الأقصى.وذكر بأن مصلى باب الرحمة عمره 1300 عام، واعتكف فيه الإمام الغزالي وكتب فيه كتاب إحياء علوم الدين.