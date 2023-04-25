أردوغان يمنح فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة وسام الجمهورية للتضحية وشهادة التقدير

جاء ذلك بمشاركة أكثر من 90 دولة ساهمت في عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض، عقب الزلزال الذي ضرب مناطق الجنوب التركي في شهر شباط/فبراير الماضي.وقال السفير مصطفى إن هذا التكريم هو تكريم للرئيس محمود عباس الذي وجه الفريق وأصدر تعليماته لمشاركتهم في الجهود التركية والدولية، وتكريما للشعب الفلسطيني على موقفه المبدئي في نصرة وإغاثة الأشقاء في تركيا.وأضاف أن مشاركة الفريق الفلسطيني مهمة، حيث عكست مبادئ وأخلاق ومثل الشعب الفلسطيني في التضامن ونصرة المحتاجين من الأشقاء والأصدقاء.بدوره، أشاد السفير الزهيري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، التي ترأست فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، بهذا التكريم والتوسيم الذي اعتبره تكريماً لكل أعضاء الفريق من مختلف الجهات الشريكة، وتكريما لرئيس مجلس الإدارة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ولفريق عمل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.وقد لاقى تكريم دولة فلسطين ترحيبا حارا من الحضور والمشاركين، حيث قدم الرئيس التركي شكره للرئيس محمود عباس، وللشعب الفلسطيني ككل.