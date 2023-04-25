فلسطين تشارك في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي الرابع للبيانات المنعقد بجمهورية الصين

رام الله - دنيا الوطنتشارك دولة فلسطين ممثلة برئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي الرابع للبيانات United Nations World Data Forum (UNWDF) الذي تنظمه الشعبة الإحصائية للأمم المتحدة، تحت إشراف اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة والفريق رفيع المستوى المعني بالشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030.وترأس فلسطين وألبانيا الفريق رفيع المستوى المعني بالشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إذ يُعقد على هامش المنتدى الاجتماع الثلاثون للفريق. كما تترأس عوض بشكل مشترك فريق برنامج منتدى البيانات العالمي.وأشارت عوض إلى أن المنتدى سيسلط الضوء على الابتكارات والمبادرات الجديدة في مجال سد الفجوات القائمة في البيانات، ومعالجة الحاجة غير الملباة للتمويل من أجل البيانات والإحصاءات، والخروج بحلول ونتائج ملموسة لتحديث النظم الإحصائية الوطنية.كما يناقش موضوعات تشمل ابتكار وقيمة البيانات والشفافية العامة والنظم الإيكولوجية للبيانات، ويشمل العديد من الجلسات التي تهدف إلى المساعدة في إيجاد حلول للاستفادة المثلى من البيانات، وتقريب العالم من تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، كما يركز المنتدى على استكشاف قيمة البيانات، وتحسين مصداقية البيانات، وبناء بيئة سليمة لها.ونوهت عوض إلى أن 1600 خبير في مجال البيانات من أكثر من 130 دولة يشاركون في المنتدى حضوريا، بالإضافة إلى 7 آلاف من الحاضرين افتراضيا عبر منصة خاصة أعدت للمنتدى.بدوره، أشاد سفير دولة فلسطين في جمهورية الصين الشعبية فريز مهداوي بالمشاركة الفاعلة والمتميزة لدولة فلسطين في أعمال المنتدى، لما لها من مكانة عالية بين الأجهزة الإحصائية العالمية.