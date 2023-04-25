دولي

قناة إسرائيلية: إنذارات بشأن تنفيذ عمليات صعبة في المستقبل القريب

قناة إسرائيلية: إنذارات بشأن تنفيذ عمليات صعبة في المستقبل القريب
قناة إسرائيلية تتحدث عن إنذارات بشأن تنفيذ عمليات صعبة في المستقبل القريب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 14) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك إنذارات بشأن تنفيذ عمليات صعبة في المستقبل القريب.

ووفق ما نقل الصحفي، هاليل روزين من القناة، فإنه "في المنظومة الأمنية ​​هناك إنذارات حول عدة خلايا مسلحة تنوي تنفيذ عمليات صعبة في المستقبل القريب، خاصة في منطقة الضفة".

وكان مستوطن أصيب بجراح متوسطة اليوم الثلاثاء، إثر عملية إطلاق نار نفذها مسلحون قرب "وادي الحرامية" شمال رام الله، فيما أصيب عدد آخر أمس الاثنين بينهم جراجه خطيرة، في عملية دهس بالقدس المحتلة.

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قناة إسرائيلية: إنذارات بشأن تنفيذ عمليات صعبة في المستقبل القريب

قناة إسرائيلية: إنذارات بشأن تنفيذ عمليات صعبة في المستقبل القريب

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