فصائل المقاومة: الاحتلال يلعب بالنار والعقاب المنتظر له سيكون كبيراً

رام الله - دنيا الوطنقالت فصائل المقاومة الفسطينية، بغزة، إن تهديدات الاحتلال بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قادة المقاومة، لن تفلح في ترميم صورته، مؤكدة أن "العقاب المنتظر للاحتلال سيكون كبيراً".وأضافت في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال يلعب بالنار بما يقوم به من إجرام تجاه المسجد الأقصى وتواصل الاعتداء على مصلى باب الرحمة.ودعت هذه الفصائل لمواصلة شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك لإفشال المخططات الرامية لفرض السيطرة والتقسيم الزماني للأقصى.وأكدت بأن سياسة الإهمال الطبي تجاه الأسير خضر عدنان، والأسير وليد دقة هو تجاوز خطير، وقضية الأسرى تقف على رأس أولويات المقاومة.وشددت على أن "رفع الاحتلال للعلم الإسرائيلي فوق المسجد الإبراهيمي في الخليل، اعتداء صارخ لن يغير من الواقع الإسلامي والتاريخي للمقدسات".وتابعت: بأن "العمليات البطولية في القدس والضفة تفضح هشاشة الاحتلال أمام ضربات شعبنا".