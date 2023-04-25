دولي

فاجعة في كينيا.. 89 ضحية بسبب "الصوم لدخول الجنة"

فاجعة في كينيا.. 89 ضحية بسبب "الصوم لدخول الجنة"
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد القتلى من أتباع طائفة كينية كانوا يعتقدون أنهم سيذهبون إلى الجنة، إذا جوعوا أنفسهم إلى 89.

وقال وزير الداخلية، الكيني كيثوري كينديكي، إن عدد القتلى ارتفع بشكل مطرد في الأيام الأخيرة حيث أجرت السلطات الكينية عمليات استخراج جثث لمقابر جماعية عثر عليها في منطقة مساحتها 800 فدان من غابة شاكاهولا في شرق كينيا حيث كان مقر كنيسة غود نيوز الدولية.

وقال كينديكي للصحفيين في الموقع "أبلغني المسؤولون أنه حتى الآن، بالإضافة إلى الرقم الذي تم إعطاؤه أمس عند 73، تمكنا من اكتشاف 16 جثة أخرى حتى هذه الساعة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 89".

وأضاف أنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين أحياء، ليرتفع إجمالي عدد الناجين الذين تم العثور عليهم حتى الآن إلى 34.

وحسب ما ذكرت وكالة (رويترز)، فإن عدد القتلى قد يرتفع أكثر، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وقال الصليب الأحمر الكيني إنه تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 200 شخص لمكتب البحث عن المفقودين والمشورة الذي أنشأه في مستشفى محلي.

 يشار إلى أنه أُلقي القبض على زعيم الطائفة بول ماكنزي في 14 أبريل بعد بلاغ أشار إلى وجود مقابر سطحية تحتوي على جثث ما لا يقل عن 31 من أتباعه.

وقال المفتش العام للشرطة الكينية جافيت كومي إن الشرطة تحتجز 14 آخرين من أعضاء الطائفة.

وقُدم ماكنزي للمحاكمة في 15 نيسان/أبريل أمام محاكم ماليندي القانونية وأمهل القاضي الشرطة 14 يوما لإجراء التحقيقات مع بقائه قيد الاحتجاز.

وأفادت وسائل الإعلام الكينية بأنه يرفض تناول الطعام والماء.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الكيني وليام روتو إن تعاليم ماكنزي تتعارض مع أي ديانة.

وأضاف، في خطاب خلال مناسبة عامة غير مرتبطة بالواقعة خارج نيروبي: "السيد ماكنزي.. يتظاهر بأنه قس بينما هو في الحقيقة مجرم بشع".

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