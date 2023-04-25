حماس تُعلق على عملية إطلاق النار شمال رام الله

رام الله - دنيا الوطنبارك المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة عملية إطلاق النار صباح اليوم صوب تجمع للمستوطنين قرب مفترق "عيون الحرامية" شمال رام الله.وقال حمادة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها "عملية بطولية في توقيت فذ، نفذت أثناء احتفاء المستوطنين بقتلاهم الذين صرعوا خلال عمليات المقاومة".وأكد على أن "العملية البطولية نتاج طبيعي لحالة الغضب الفلسطينية تجاه جرائم الاحتلال وآخرها جريمة اقتحام مصلى باب الرحمة وتدنيسه ومصادرة محتوياته، ضمن مخطط خبيث يستهدف المسجد الأقصى المبارك".وشدد على أن "عملية عيون الحرامية لن تكون الأخيرة، وسيبقى جنود الاحتلال ومستوطنوه هدفا مشروعا لرصاص مقاومينا وعملياتهم البطولية، وسيرى الاحتلال من شعبنا بأسا شديدا طالما بقي في أرضنا".وكان مستوطن، أصيب صباح اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب مفترق عيون الحرامية شمال رام الله بالضفة الغربية.