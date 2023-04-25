"إنتربول فلسطين" يتسلم من إنتربول الأردن اليوم مطلوباً فاراً من وجه العدالة

رام الله - دنيا الوطنتسلم المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين" من إنتربول المملكة الأردنية الهاشمية اليوم مطلوباً فاراً من وجه العدالة .وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد إرتكابهم جرائم حيث تم إستصدار نشرة حمراء (مذكرة قبض دولية) بحق أحد المواطنين بتهم إساءة الإئتمان، والتزوير في أوراق رسمية والسرقة وذلك وفقاً لأمر قبض صادر من قبل النائب العام حيث تم تسليم المطلوب اليوم الثلاثاء 25/4/2023 عبر القنوات المختصة.وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.ووجه العقيد ارزيقات تحذيراً لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم.