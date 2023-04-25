أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الموريتاني تطورات الأوضاع بالسودان

رام الله - دنيا الوطنأجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوڭ، لبحث تطورات الأوضاع في السودان.وأكد الجانبان على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض.كما دعيا إلى تغليب مصالح الشعب السوداني والالتزام بالهدنة الإنسانية لضمان إيصال المساعدات وإجلاء الجرحى والعالقين خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الحرجة التي تعاني منها البلاد.