المرابطة حلواني تدعو إلى الرباط في مصلى باب الرحمة وإعمار الأقصى

رام الله - دنيا الوطندعت المرابطة المقدسية هنادي حلواني، أبناء شعبنا الفلسطيني وأهالي القدس إلى مواصلة الرباط في مصلى باب الرحمة وإعمار المسجد الأقصى، لإحباط مخططات الاحتلال وعدوانه المتواصل بحق المقدسات الإسلامية.وقالت حلواني: "لا تتركوا مصلى الرحمة فارغًا فيستفرد فيه المحتل"، مُشيرةً إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى صباح اليوم، وصادرت هويات المرابطين فيه، ضمن محاولاتها لتخوفيهم وإرهابهم.ولفتت إلى أن الاعتقال الهمجي من قبل قوات الاحتلال والذي تعرضت له فتاة تركية اليوم، جاءت لترابط في مصلى باب الرحمة منذ شهرين.وذكرت أن "مصلى الرحمة فتح بأيديكم ولا زال إعماره بأيديكم ومهمتكم أنتم، فاعمروه بالصلوات الخمس وفي كل الأوقات، ولا تتركوه خاليًا أبدًا، وأضيؤه في الظلمة بنور القرآن وبركة الذكر والرباط فيه في كل لحظة وفي كل حين".وشددت على أن "المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يجوز تجاوزه، ومن يتجرأ عليه ستحرقه النار التي أشعلها".