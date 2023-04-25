شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة توقف مشتبه به بإطلاق النار وعدد من المشاركين بشجار المغازي

الشرطة بغزة توقف مشتبه به بإطلاق النار وعدد من المشاركين بشجار المغازي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت الشرطة في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عدداً من المشاركين في شجار أودى بحياة مواطن وإصابة آخرين في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأوضح الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي أنه "متابعة لحادث إطلاق النار خلال الشجار، تم تحديد هوية اثنين مشتبه بهما بإطلاق النار وتمكنت الشرطة من توقيف أحدهما، وتواصل العمل لتوقيف الآخر، ويجري استكمال التحقيقات في الحادثة".

وكان البطنيجي أعلن في وقت سابق اليوم، عن مقتل مواطن وإصابة عدد من المواطنين خلال شجار عائلي تخلله إطلاق نار في مخيم المغازي.

وقال البطنيجي خلال تصريح صحفي مقتضب إن :"قوات الشرطة سيطرت على المكان وتقوم بواجبها من أجل توقيف الجناة واستكمال الإجراءات القانونية في القضية".

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