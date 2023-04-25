الاحتلال يواصل حصار أريحا ويخطر بهدم منشآت سكنية في الأغوار

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها وحواجزها العسكرية على مدينة أريحا، لليوم الرابع على التوالي.وتغلق قوات الاحتلال إغلاق 4 مداخل رئيسة مؤدية إلى المدينة، وكذلك عدد من الطرق الفرعية، وملاحقة المركبات، وتفتيشها.ويشهد المدخل الشمالي، والبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبي قرب عقبة جبر، تواجدًا لقوات الاحتلال وأزمات سير.كما أخطرت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، بهدم منشآت سكنية تتكون من غرفتين، جدرانهما من الطوب ومسقوفتين بألواح "الزينكو"، إضافة إلى حمام، تعود ملكيته للمواطن جعفر عبد الباسط بشارات، في خربة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية.وأقام المستوطنون حظيرة أبقار في سهل الساكوت في الأغوار الشمالية، وتركوا أبقارهم ترعى في المكان، وسط تخوفات من إقامة بؤرة استيطانية.وتنتشر عشر بؤر استيطانية في عدة مناطق بالأغوار الشمالية، معظمها بؤر رعوية، وهو ما يسمى "الاستيطان الرعوي"، ويستولي بموجبها المستوطنون على آلاف الدونمات من الأراضي الرعوية، ويمنعون رعاة الماشية الفلسطينيين من رعي مواشيهم فيها.