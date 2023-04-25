شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يوضح أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة لشهر مارس

الإحصاء الفلسطيني يوضح أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة لشهر مارس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 1.24% خلال شهر آذار/مارس 2023 مقارنة بشهر شباط/فبراير 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 121.21 مقارنة بـ 119.73 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.92%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.01%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.19% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بشهر شباط 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 120.26 مقارنة بـ 118.85 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.92%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.96%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بالشهر السابق.


ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 2.06% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بشهر شباط 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 122.30 مقارنة بـ 119.83 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 2.34%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.86%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.17% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بالشهر السابق.

 ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.85% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بشهر شباط 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 116.83 مقارنة بـ 115.85 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 2.67%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.71%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.69%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.36% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.01% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بشهر شباط 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 129.92 مقارنة بـ 128.63 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.41% إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 124.79 مقارنة        بـ 121.86 خلال الشهر السابق، وسجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.42%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 132.25 مقارنة بـ 131.71 خلال الشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.29% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بشهر شباط 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.58 مقارنة بـ 115.24 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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