قوات الاحتلال تُخطر بهدم منزل قيد الإنشاء شمال محافظة أريحا والأغوار

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل قيد الإنشاء في قرية "النويعمة" شمال محافظة أريحا والأغوار.وقال الناشط بحقوق الإنسان في الأغوار، عارف دراغمة، إن سلطات الاحتلال سلمت الشاب هاني زايد طريفات، إخطارا بهدم منزله البالغة مساحته حوالي 120 مترا مربعا، في منطقة عرب الطريفات من "النويعمة" بحجة عدم الترخيص، علما أنها كانت قد هدمت منزل والده قبل شهر في المنطقة ذاتها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).