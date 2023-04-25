مقررون خاصون سابقون للأمم المتحدة يطلقون كتابهم الجديد حول حماية حقوق الإنسان بفلسطين المحتلة





رام الله - دنيا الوطنقرر المقررون الخاصون السابقون للأمم المتحدة المعنيون بفلسطين، الذين خدموا بمجموعهم لمدة (20 عاماً) كمقررين خواص، تسجيل تجربتهم في أول كتاب من نوعه، حيث درسوا بشكل شامل جهود الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في فلسطين.الكتاب المشترك للبروفيسور جون دوجارد وريتشارد فولك ومايكل لينك يفتح آفاقًا جديدة في دراسة الأمم المتحدة من عدة جوانب. يسلط الكتاب الضوء على كل من الدور الإيجابي الذي تلعبه الأمم المتحدة في منطقة مثيرة للجدل سياسيًا، والعرقلة التي تمارسها القوى الجيوسياسية لمنعها من ضمان تطبيق القانون الدولي.جاء الكتاب الذي كتبه المقررون الخاصون الثلاثة السابقون وقدمته د. فرانشيسكا ألبانيز – جميعهم من خلفيات ورؤى سياسية مختلفة – بتوافق إجماعي يؤكد الانتهاكات الإسرائيلية الروتينية والمتنوعة لحقوق الفلسطينيين الأساسية.