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السفير الأردني لدى الاحتلال يزور النائب الموقوف عماد العدوان

السفير الأردني لدى الاحتلال يزور النائب الموقوف عماد العدوان
النائب الأردني عماد العدوان
رام الله - دنيا الوطن
زار السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، الثلاثاء، النائب في مجلس النواب، عماد العدوان الذي أوقفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً، وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وأضاف المجالي، أن السفير الأردني تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان عن ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.

وجاءت الزيارة في سياق الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على حيثيات القضية، وضمان ظروف توقيف وإجراءات تحقيق منسجمة مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق النائب كاملة والعمل على معالجة الموضوع.

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