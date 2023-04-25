شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء 25 نيسان/أبريل 2023م، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدِ الأربعاء.

وأفادت الهيئة أن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/16) للتحميل اضغط هنا.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأشارت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.


أخبار ذات صلة

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

اشتية: العملية التعليمية انتظمت بكافة مدراس الضفة وامتحان الثانوية العامة في موعده

اشتية: العملية التعليمية انتظمت بكافة مدراس الضفة وامتحان الثانوية العامة في موعده

طالع: التعليم بغزة تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

طالع: التعليم بغزة تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

التعليم بغزة تعلن تمديد التسجيل للوظائف التعليمية

التعليم بغزة تعلن تمديد التسجيل للوظائف التعليمية

بعد اعتقاله عام ونصف.. الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس

بعد اعتقاله عام ونصف.. الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس

الخارجية: انطلاق الحافلات التي تقل الطلبة والرعايا من السودان تجاه مصر

الخارجية: انطلاق الحافلات التي تقل الطلبة والرعايا من السودان تجاه مصر

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المرور بغزة: وفاة و6 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: وفاة و6 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تعلن تمديد التسجيل للوظائف التعليمية

التعليم بغزة تعلن تمديد التسجيل للوظائف التعليمية

بعد اعتقاله عام ونصف.. الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس

بعد اعتقاله عام ونصف.. الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ80 بوضع صحي بالغ الخطورة

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ80 بوضع صحي بالغ الخطورة

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

التعاون الإسلامي تُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى

التعاون الإسلامي تُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح اليوم؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح اليوم؟

نادي الأسير يكرم الأسير جلامنة بعد 20 عامًا في سجون الاحتلال

نادي الأسير يكرم الأسير جلامنة بعد 20 عامًا في سجون الاحتلال

منوعات

ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث في جوجل بسبب فيديو

ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث في جوجل بسبب فيديو

نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بإطلالة مُلفتة

نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بإطلالة مُلفتة

أحمد فهمي يثير الجدل بعد حديثه عن مسلسله &quot;رجالة البيت&quot;

أحمد فهمي يثير الجدل بعد حديثه عن مسلسله "رجالة البيت"

شاهد.. النجم الأمريكي توم هانكس يتصدر الترند لهذا السبب

شاهد.. النجم الأمريكي توم هانكس يتصدر الترند لهذا السبب

مينا سليم يكشف تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير &quot;أزمة نفسية&quot;

مينا سليم يكشف تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير "أزمة نفسية"

عمرو دياب يمازح هالة صدقي في حفله الأخير

عمرو دياب يمازح هالة صدقي في حفله الأخير

ما حقيقة خلاف عمرو يوسف مع آسر ياسين؟

ما حقيقة خلاف عمرو يوسف مع آسر ياسين؟

شريفة شكري تنضم لفريق عمل فيلم &quot;موديل روما&quot;

شريفة شكري تنضم لفريق عمل فيلم "موديل روما"

كم بلغت إيرادات فيلم هارلي للفنان محمد رمضان؟

كم بلغت إيرادات فيلم هارلي للفنان محمد رمضان؟

محمد رمضان: لم يتخطاني أحد ولم يكن هناك &quot;نمبر وان&quot; قبلي

محمد رمضان: لم يتخطاني أحد ولم يكن هناك "نمبر وان" قبلي

عربي

ارتفاع عدد القتلى والجرحى في اشتباكات السودان

ارتفاع عدد القتلى والجرحى في اشتباكات السودان

السودان: هدوء حذر في الخرطوم بعد الإعلان عن هدنة لثلاثة أيام

السودان: هدوء حذر في الخرطوم بعد الإعلان عن هدنة لثلاثة أيام

الخارجية تعزي مصر بمقتل مساعد الملحق الإداري في سفارتها بالخرطوم

الخارجية تعزي مصر بمقتل مساعد الملحق الإداري في سفارتها بالخرطوم

مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم