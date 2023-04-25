شؤون فلسطينية

اشتية: العملية التعليمية انتظمت بكافة مدراس الضفة وامتحان الثانوية العامة في موعده

اشتية: العملية التعليمية انتظمت بكافة مدراس الضفة وامتحان الثانوية العامة في موعده
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن العملية التعليمية انتظمت اليوم الثلاثاء في كافة مدراس الضفة وعددها 1910 مدارس.

جاء خلال جولة في مدراس محافظة رام الله والبيرة، برفقة وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.

وأكد اشتية بأنه لا توجد مدرسة واحدة متعطلة بل بعض المعلمين ما زالوا غير ملتحقين بمدارسهم ، مشيراً إلى أن "امتحان الثانوية العامة سيعقد في موعده المقرر سابقا وأن العام الدراسي سيكون مفتوحاً لحين انتهاء المنهاج الدراسي كاملا".

كان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور اليوم الثلاثاء، أكد بأن هناك مؤشرات كبيرة منذ ساعات الصباح حول انتظام العملية التعليمية في مدارس الوطن كافة.

وأعرب في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، عن أمله بالتزام جميع المعلمين بالدوام بهدف استكمال وإنقاذ العام الدراسي، مجدداً الدعوة لكافة المعلمين لطي هذه الصفحة والانتصار لمصلحة الطلبة.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات مالية وإدارية بالاستناد لمرجعيات قانونية بحق المعلمين غير الملتزمين، آملاً أن لا "نضطر للجوء لهذا الخيار".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أكدت أن العملية التعليمية انتظمت في جميع مدارس الوطن، صباح اليوم الثلاثاء، بعد انقطاع دام أكثر من شهرين.

ودخل آلاف الطلبة الى صفوفهم في المدارس المختلفة، وسط فرحة الأهالي والطلبة معا، لانتظام التعليم في المدارس.

ويأتي انتظام العملية التعليمية، بعد دعوات من جميع المؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني، ومجالس أولياء الأمور في المحافظات، وإثر استجابة الحكومة لجميع مطالب المعلمين المتعلقة بالشق المالي، ومهننة التعليم، واستجابة الاتحاد العام للمعلمين بالتحضير للانتخابات قبل بدء العام الدراسي المقبل، والمصادقة بالإجماع على التعديلات التي تكفل إجراء العملية الديموقراطية بشفافية، وفق (وفا).

ونقلت عن مصادر تربوية قولها، الى أنه سيتم تعويض الطلبة من خلال خطط علاجية وبرنامج تعويضي لكافة المقررات الدراسية، أعدته وزارة التربية والتعليم.





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