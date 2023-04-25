رسمياً.. جو بايدن يُعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة





ووفق ما ذكر موقع (سي إن إن) عربية فإن الإعلان يأتي في سبيل إقناع الناخبين بأن سجله يستحق أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، وأن عمره لن يعيق قدرته على الحكم.



وفي مقطع فيديو صدر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وصف بايدن السباق الرئاسي العام المقبل بأنه معركة ضد التطرف الجمهوري، بحجة أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق تعهده الكامل باستعادة شخصية الأمة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن رسميًا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.