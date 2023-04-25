شؤون فلسطينية

طالع: التعليم بغزة تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

طالع: التعليم بغزة تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني
التعليم بغزة تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2022-2023 من الصف الخامس الأساسي وحتى الصف الحادي عشر بفروعه.

وأوضحت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الامتحانات تبدأ بتاريخ الـ 17 من آيار/مايو المقبل، وتنتهي في الـ 27 من نفس الشهر.

وسيتم توزيع كشوفات العلامات لجميع الصفوف يوم السبت الموافق الثالث من حزيران/يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن تقويم الطلبة من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الرابع الأساسي يكون على النحو الاتي: 

1. التقويم مستمر خلال الفترة الدراسية الرابعة ويتكون التقدير النهائي لأداء الطلبة للمبحث الواحد من تقييم الأداء التراكمي لخبراته.

2. يواصل طلبة الصفوف (1-4) دراستهم خلال فترة الامتحانات حتى نهاية الحصة الثالثة، وفقاً لما ورد بأسس التقويم التربوي للعام الدراسي 2022/2023م (لا يتم الإعلان عن جداول مدرسية خاصة بأوراق العمل).

3. ينتهي دوام الطلبة نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق الـ 23 من آيار/مايو المقبل.

للاطلاع على جدول الامتحانات للتحميل اضغط هنا

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