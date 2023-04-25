ارتفاع عدد القتلى والجرحى في اشتباكات السودان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى 291 قتيلاً و1699 مصاباً.وقالت النقابة في بيان لها، إن "71% من المستشفيات المتاخمة القريبة من مناطق الاشتباكات "متوقفة عن الخدمة".وتابعت، أنه "تم قصف 13 مستشفى و19 أخرى تعرضت لإخلاء قسري نتيجة الاشتباكات"، وفق ما نقلت وكالة (سبوتينك بالعربي).ومنذ 15 نيسان/ أبريل الجاري، تشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.ويسود الهدوء العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة جديدة لمدة اثنتين وسبعين ساعة بوساطة أميركية سعودية.وأكد الجيش السوداني في بيان له أنه وافق على الهدنة للتخفيف على المواطنين ولدواع إنسانية بشرط التزام الطرف الثاني بها.من جانبها، قالت قوات الدعم السريع في بيان لها، استعدادها للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة السودان بسلام، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).وبدأت الهدنة مع منتصف ليلة الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري، بعد أن أعلنت واشنطن نجاح مفاوضات مكثفة مع طرفي الأزمة.وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن، مساء يوم الاثنين، أن طرفي النزاع في السودان وافقا على هدنة لمدة 72 ساعة.وأفاد بلينكن في بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية، بأنه "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الـ48 ساعة الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف إطلاق للنار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 أبريل لمدة 72 ساعة".ويأتي الإعلان عن الهدنة، بينما تستمر عمليات الإجلاء للمواطنين الأجانب من البلاد، بعدما تداعت العديد من الدول العربية والغربية إلى سحب رعاياها بحراً وبراً وجواً.كما تستمر عمليات النزوح الداخلي من قبل آلاف السودانيين من الخرطوم، باتجاه ولايات أخرى أقل توتراً.