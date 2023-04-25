التعليم بغزة تعلن تمديد التسجيل للوظائف التعليمية
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن تمديد فترة التسجيل للوظائف التعليمية للعام 2023-2024 وذلك خدمةً للخريجين الذين لم يتمكنوا من التسجيل.
وأوضحت الوزارة أنه تم تمديد فترة التسجيل من اليوم الثلاثاء 25/4/2023 حتى الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 27/4/2023، بحسب ما أفادت (وكالة الرأي الحكومية)
وكانت وزارة التعليم بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، أعلنت عن بدء التسجيل للوظائف التعليمية بتاريخ 5/4/2023 بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني عبر الرابط التالي اضغط هنا.
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