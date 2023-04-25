شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تعلن تمديد التسجيل للوظائف التعليمية

التعليم بغزة تعلن تمديد التسجيل للوظائف التعليمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن تمديد فترة التسجيل للوظائف التعليمية للعام 2023-2024 وذلك خدمةً للخريجين الذين لم يتمكنوا من التسجيل.

وأوضحت الوزارة أنه تم تمديد فترة التسجيل من اليوم الثلاثاء 25/4/2023 حتى الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 27/4/2023، بحسب ما أفادت (وكالة الرأي الحكومية)

وكانت وزارة التعليم بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، أعلنت عن بدء التسجيل للوظائف التعليمية بتاريخ 5/4/2023 بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني عبر الرابط التالي اضغط هنا.

أخبار ذات صلة

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

اشتية: العملية التعليمية انتظمت بكافة مدراس الضفة وامتحان الثانوية العامة في موعده

اشتية: العملية التعليمية انتظمت بكافة مدراس الضفة وامتحان الثانوية العامة في موعده

طالع: التعليم بغزة تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

طالع: التعليم بغزة تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

التعليم بغزة تعلن تمديد التسجيل للوظائف التعليمية

التعليم بغزة تعلن تمديد التسجيل للوظائف التعليمية

بعد اعتقاله عام ونصف.. الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس

بعد اعتقاله عام ونصف.. الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس

الخارجية: انطلاق الحافلات التي تقل الطلبة والرعايا من السودان تجاه مصر

الخارجية: انطلاق الحافلات التي تقل الطلبة والرعايا من السودان تجاه مصر

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المرور بغزة: وفاة و6 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: وفاة و6 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تعلن تمديد التسجيل للوظائف التعليمية

التعليم بغزة تعلن تمديد التسجيل للوظائف التعليمية

بعد اعتقاله عام ونصف.. الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس

بعد اعتقاله عام ونصف.. الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ80 بوضع صحي بالغ الخطورة

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ80 بوضع صحي بالغ الخطورة

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

التعاون الإسلامي تُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى

التعاون الإسلامي تُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح اليوم؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح اليوم؟

نادي الأسير يكرم الأسير جلامنة بعد 20 عامًا في سجون الاحتلال

نادي الأسير يكرم الأسير جلامنة بعد 20 عامًا في سجون الاحتلال

منوعات

ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث في جوجل بسبب فيديو

ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث في جوجل بسبب فيديو

نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بإطلالة مُلفتة

نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بإطلالة مُلفتة

أحمد فهمي يثير الجدل بعد حديثه عن مسلسله &quot;رجالة البيت&quot;

أحمد فهمي يثير الجدل بعد حديثه عن مسلسله "رجالة البيت"

شاهد.. النجم الأمريكي توم هانكس يتصدر الترند لهذا السبب

شاهد.. النجم الأمريكي توم هانكس يتصدر الترند لهذا السبب

مينا سليم يكشف تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير &quot;أزمة نفسية&quot;

مينا سليم يكشف تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير "أزمة نفسية"

عمرو دياب يمازح هالة صدقي في حفله الأخير

عمرو دياب يمازح هالة صدقي في حفله الأخير

ما حقيقة خلاف عمرو يوسف مع آسر ياسين؟

ما حقيقة خلاف عمرو يوسف مع آسر ياسين؟

شريفة شكري تنضم لفريق عمل فيلم &quot;موديل روما&quot;

شريفة شكري تنضم لفريق عمل فيلم "موديل روما"

كم بلغت إيرادات فيلم هارلي للفنان محمد رمضان؟

كم بلغت إيرادات فيلم هارلي للفنان محمد رمضان؟

محمد رمضان: لم يتخطاني أحد ولم يكن هناك &quot;نمبر وان&quot; قبلي

محمد رمضان: لم يتخطاني أحد ولم يكن هناك "نمبر وان" قبلي

عربي

ارتفاع عدد القتلى والجرحى في اشتباكات السودان

ارتفاع عدد القتلى والجرحى في اشتباكات السودان

السودان: هدوء حذر في الخرطوم بعد الإعلان عن هدنة لثلاثة أيام

السودان: هدوء حذر في الخرطوم بعد الإعلان عن هدنة لثلاثة أيام

الخارجية تعزي مصر بمقتل مساعد الملحق الإداري في سفارتها بالخرطوم

الخارجية تعزي مصر بمقتل مساعد الملحق الإداري في سفارتها بالخرطوم

مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم