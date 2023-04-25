الخارجية: انطلاق الحافلات التي تقل الطلبة والرعايا من السودان تجاه مصر

رام الله - دنيا الوطنأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير احمد الديك أن الحافلات التي تقل طلبة قطاع غزة والرعايا المتواجدين في السودان، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، باتجاه المعبر الحدودي مع جمهورية مصر.وأوضح الديك في تصريح له أن 3 حافلات تقل على متنها ١٣٠ طالبا وما يقارب ٦٠ مواطنا انطلقت نحو الحدود مع مصر.وأضاف أن سفارة فلسطين في القاهرة أتمت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبالهم على المعبر الحدودي بما في ذلك تسيير باصات من الجانب المصري على المعبر لنقلهم مباشرة الى معبر رفح، وكذلك هو الحال في استكمال سفارة فلسطين في الرياض والقنصلية العامة في جدة وكذلك سفارة فلسطين في عمان الإجراءات لاستقبال المجموعة الثانية.وأوضح أن حافلة رابعة تحمل ما يقارب ٥٤ مواطنا من غزة ستتوجه اليوم باتجاه بورتسودان، مؤكداً أيضاً أن المجموعة الأولى التي توجهت الى بورتسودان قد وصلت وسوف تغادر الى جدة في طريقها الى الأراضي الأردنية.ولفت إلى أن عملية إجلاء الرعايا الفلسطينيين في السودان لا زالت متواصلة بجهود كبيرة تبذلها خلايا الأزمة في مقر الوزارة وسفارات فلسطين في كل من الخرطوم والرياض والقاهرة وعمان، وبالشراكة التامة مع جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية والمؤسسات الشريكة.