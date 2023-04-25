عربي

السودان: هدوء حذر في الخرطوم بعد الإعلان عن هدنة لثلاثة أيام

السودان: هدوء حذر في الخرطوم بعد الإعلان عن هدنة لثلاثة أيام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يسود الهدوء العاصمة السودانية الخرطوم، بعدما أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة جديدة لمدة اثنتين وسبعين ساعة بوساطة أميركية سعودية.

وأكد الجيش السوداني في بيان له أنه وافق على الهدنة للتخفيف على المواطنين ولدواع إنسانية بشرط التزام الطرف الثاني بها.

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع في بيان لها، استعدادها للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة السودان بسلام، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).

وبدأت الهدنة مع منتصف ليلة الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري، بعد أن أعلنت واشنطن نجاح مفاوضات مكثفة مع طرفي الأزمة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن، مساء يوم الاثنين، أن طرفي النزاع في السودان وافقا على هدنة لمدة 72 ساعة.

وأفاد بلينكن في بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية، بأنه "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الـ48 ساعة الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف إطلاق للنار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 أبريل لمدة 72 ساعة".

ويأتي الإعلان عن الهدنة، بينما تستمر عمليات الإجلاء للمواطنين الأجانب من البلاد، بعدما تداعت العديد من الدول العربية والغربية إلى سحب رعاياها بحراً وبراً وجواً.

كما تستمر عمليات النزوح الداخلي من قبل آلاف السودانيين من الخرطوم، باتجاه ولايات أخرى أقل توتراً.

فيما أعلنت نقابة الأطباء في السودان ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات من المدنيين إلى 291 والإصابات إلى 1699.

أخبار ذات صلة

السودان: هدوء حذر في الخرطوم بعد الإعلان عن هدنة لثلاثة أيام

السودان: هدوء حذر في الخرطوم بعد الإعلان عن هدنة لثلاثة أيام

الخارجية تعزي مصر بمقتل مساعد الملحق الإداري في سفارتها بالخرطوم

الخارجية تعزي مصر بمقتل مساعد الملحق الإداري في سفارتها بالخرطوم

مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

إعلام إسرائيلي يكشف مستجدات جديدة بشأن احتجاز النائب الأردني

إعلام إسرائيلي يكشف مستجدات جديدة بشأن احتجاز النائب الأردني

بلينكن: هدنة لمدة 72 ساعة في السودان.. ومساعٍ إسرائيلية لوقف الاقتتال

بلينكن: هدنة لمدة 72 ساعة في السودان.. ومساعٍ إسرائيلية لوقف الاقتتال

هدوء بالخرطوم بعد انتهاء الهدنة وتواصل إجلاء الرعايا

هدوء بالخرطوم بعد انتهاء الهدنة وتواصل إجلاء الرعايا

الأردن يتجهز لبناء مفاعلات نووية صغيرة

الأردن يتجهز لبناء مفاعلات نووية صغيرة

الخارجية الأردنية تُعقب على احتجاز الشرطة الإسرائيلية لأحد النواب

الخارجية الأردنية تُعقب على احتجاز الشرطة الإسرائيلية لأحد النواب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير يكرم الأسير جلامنة بعد 20 عامًا في سجون الاحتلال

نادي الأسير يكرم الأسير جلامنة بعد 20 عامًا في سجون الاحتلال

تفاصيل لقاء المالكي بنظيره الإماراتي في نيويورك

تفاصيل لقاء المالكي بنظيره الإماراتي في نيويورك

الاحتلال يقطع أذان صلاة العشاء بالمسجد الأقصى

الاحتلال يقطع أذان صلاة العشاء بالمسجد الأقصى

حزب فدا يدعو المعلمين للعودة إلى مدارسهم وتعويض الطلبة عما فاتهم

حزب فدا يدعو المعلمين للعودة إلى مدارسهم وتعويض الطلبة عما فاتهم

إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قراوة بني حسان

إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قراوة بني حسان

قائد شرطة الاحتلال بالقدس يتخذ قرارًا في أعقاب عملية الدهس

قائد شرطة الاحتلال بالقدس يتخذ قرارًا في أعقاب عملية الدهس

الاحتلال يفرض إغلاقًا على الضفة وغزة حتى هذا الموعد

الاحتلال يفرض إغلاقًا على الضفة وغزة حتى هذا الموعد

إلقاء القبض على مشتبه فيه ثاني في عملية السطو على مول بأريحا

إلقاء القبض على مشتبه فيه ثاني في عملية السطو على مول بأريحا

منوعات

عمرو دياب يمازح هالة صدقي في حفله الأخير

عمرو دياب يمازح هالة صدقي في حفله الأخير

ما حقيقة خلاف عمرو يوسف مع آسر ياسين؟

ما حقيقة خلاف عمرو يوسف مع آسر ياسين؟

شريفة شكري تنضم لفريق عمل فيلم &quot;موديل روما&quot;

شريفة شكري تنضم لفريق عمل فيلم "موديل روما"

كم بلغت إيرادات فيلم هارلي للفنان محمد رمضان؟

كم بلغت إيرادات فيلم هارلي للفنان محمد رمضان؟

محمد رمضان: لم يتخطاني أحد ولم يكن هناك &quot;نمبر وان&quot; قبلي

محمد رمضان: لم يتخطاني أحد ولم يكن هناك "نمبر وان" قبلي

إليسا تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة حذف إعلانات أغنية ألبومها الجديد

إليسا تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة حذف إعلانات أغنية ألبومها الجديد

هل عاد معتصم النهار لطليقته لين برنجكجي؟

هل عاد معتصم النهار لطليقته لين برنجكجي؟

أول تعليق من منى زكي بعد النجاح الكبير لمسلسل &quot;تحت الوصاية&quot;

أول تعليق من منى زكي بعد النجاح الكبير لمسلسل "تحت الوصاية"

أمل بوشوشة تعايد الجمهور باللباس التقليدي الجزائري

أمل بوشوشة تعايد الجمهور باللباس التقليدي الجزائري

هنيدي يسخر من ماسك بسبب العلامة الزرقاء والأخير يقوم بحظره

هنيدي يسخر من ماسك بسبب العلامة الزرقاء والأخير يقوم بحظره

عربي

الخارجية تعزي مصر بمقتل مساعد الملحق الإداري في سفارتها بالخرطوم

الخارجية تعزي مصر بمقتل مساعد الملحق الإداري في سفارتها بالخرطوم

مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

إعلام إسرائيلي يكشف مستجدات جديدة بشأن احتجاز النائب الأردني

إعلام إسرائيلي يكشف مستجدات جديدة بشأن احتجاز النائب الأردني

بلينكن: هدنة لمدة 72 ساعة في السودان.. ومساعٍ إسرائيلية لوقف الاقتتال

بلينكن: هدنة لمدة 72 ساعة في السودان.. ومساعٍ إسرائيلية لوقف الاقتتال