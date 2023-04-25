السودان: هدوء حذر في الخرطوم بعد الإعلان عن هدنة لثلاثة أيام

رام الله - دنيا الوطنيسود الهدوء العاصمة السودانية الخرطوم، بعدما أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة جديدة لمدة اثنتين وسبعين ساعة بوساطة أميركية سعودية.وأكد الجيش السوداني في بيان له أنه وافق على الهدنة للتخفيف على المواطنين ولدواع إنسانية بشرط التزام الطرف الثاني بها.من جانبها، قالت قوات الدعم السريع في بيان لها، استعدادها للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة السودان بسلام، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).وبدأت الهدنة مع منتصف ليلة الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري، بعد أن أعلنت واشنطن نجاح مفاوضات مكثفة مع طرفي الأزمة.وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن، مساء يوم الاثنين، أن طرفي النزاع في السودان وافقا على هدنة لمدة 72 ساعة.وأفاد بلينكن في بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية، بأنه "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الـ48 ساعة الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف إطلاق للنار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 أبريل لمدة 72 ساعة".ويأتي الإعلان عن الهدنة، بينما تستمر عمليات الإجلاء للمواطنين الأجانب من البلاد، بعدما تداعت العديد من الدول العربية والغربية إلى سحب رعاياها بحراً وبراً وجواً.كما تستمر عمليات النزوح الداخلي من قبل آلاف السودانيين من الخرطوم، باتجاه ولايات أخرى أقل توتراً.فيما أعلنت نقابة الأطباء في السودان ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات من المدنيين إلى 291 والإصابات إلى 1699.