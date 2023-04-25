دولي

وزير إسرائيلي: اقترحنا استضافة محادثات بين طرفي الصراع في السودان

وزير إسرائيلي: اقترحنا استضافة محادثات بين طرفي الصراع في السودان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل اقترحت استضافة محادثات لوقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في السودان.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إنه منذ اندلاع المعارك تعمل إسرائيل عبر قنوات مختلفة من أجل التوصل إلى تعليق للقتال. 

وأشار إلى أنه تم إحراز خلال الأيام الأخيرة تقدم يبعث على التفاؤل بين الجانبين، وفق وصفه.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت موافقة طرفي النزاع في السودان على هدنة مدتها 72 ساعة بدءاً من منتصف الليلة الماضية. 

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن ذلك تحقق بعد مفاوضات مكثفة.

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