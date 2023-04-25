التعاون الإسلامي تُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه كان آخر هذه الاعتداءات، اقتحام وتدنيس شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وكذلك قيامها برفع علم الاحتلال الإسرائيلي على سطح وجدران الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، واستفزاز لمشاعر الأمة الإسلامية.



وحملت المنظمة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على حرمة الأماكن المقدسة، داعية في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى تحمله مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.