شؤون فلسطينية

التربية: مؤشرات كبيرة حول انتظام العملية التعليمية في مدارس الوطن كافة

التربية: مؤشرات كبيرة حول انتظام العملية التعليمية في مدارس الوطن كافة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور اليوم الثلاثاء، بأن هناك مؤشرات كبيرة منذ ساعات الصباح حول انتظام العملية التعليمية في مدارس الوطن كافة.

وأعرب في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، عن أمله بالتزام جميع المعلمين بالدوام بهدف استكمال وإنقاذ العام الدراسي، مجدداً الدعوة لكافة المعلمين لطي هذه الصفحة والانتصار لمصلحة الطلبة.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات مالية وإدارية بالاستناد لمرجعيات قانونية بحق المعلمين غير الملتزمين، آملاً أن لا "نضطر للجوء لهذا الخيار".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أكدت أن العملية التعليمية انتظمت في جميع مدارس الوطن، صباح اليوم الثلاثاء، بعد انقطاع دام أكثر من شهرين.

ودخل آلاف الطلبة الى صفوفهم في المدارس المختلفة، وسط فرحة الأهالي والطلبة معا، لانتظام التعليم في المدارس.

ويأتي انتظام العملية التعليمية، بعد دعوات من جميع المؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني، ومجالس أولياء الأمور في المحافظات، وإثر استجابة الحكومة لجميع مطالب المعلمين المتعلقة بالشق المالي، ومهننة التعليم، واستجابة الاتحاد العام للمعلمين بالتحضير للانتخابات قبل بدء العام الدراسي المقبل، والمصادقة بالإجماع على التعديلات التي تكفل إجراء العملية الديموقراطية بشفافية، وفق (وفا).

ونقلت عن مصادر تربوية قولها، الى أنه سيتم تعويض الطلبة من خلال خطط علاجية وبرنامج تعويضي لكافة المقررات الدراسية، أعدته وزارة التربية والتعليم.

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