نادي الأسير يكرم الأسير جلامنة بعد 20 عامًا في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنكرّم نادي الأسير الفلسطيني اليوم الإثنين، الأسير المحرر أحمد محمد حسن جلامنة، من مدينة جنين، الذي أفرج عنه يوم الخميس الماضي بعد أن أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وحضر التكريم منسق فصائل العمل الوطني ورئيس نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك، والأسير المحرر وعضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، ومنسق لجنة أهالي الأسرى علي أبو خضر.وقال أبو دياك إن تكريم الأسير جلامنة، يأتي في إطار الاهتمام والتقدير المعنوي والشكر والثناء للأسرى المحررين على ما قدّموه للوطن ولأبنائه المخلصين على مدار سنين الأسر في سجون الاحتلال، وشدد على أولوية قضية الأسرى لدى القيادة والحكومة الفلسطينية ولجميع أبناء الشعب الفلسطيني حتى تبييض السجون.من ناحيته، ثمّن الأسير المحرر جلامنة، هذه اللفتة الوطنية لنادي الأسير، ودوره المستمر في متابعة هموم ومعاناة وقضايا الأسرى وذويهم.وفي نهاية الزيارة منح الوفد درع الحرية للأسير جلامنة، متمنياً الفرج العاجل لجميع أسرانا البواسل من سجون الاحتلال.