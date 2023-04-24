الخارجية تعزي مصر بمقتل مساعد الملحق الإداري في سفارتها بالخرطوم

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، لنظيرتها المصرية وجمهورية مصر العربية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا عن تعازيها الحارة والمواساة بمقتل محمد الغراوي، مساعد المحلق الإداري بسفارتها في الخرطوم.وقالت وزارة الخارجية في بيان مقتضب: إننا نعزي جمهورية مصر بفقيدهم، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويمن على ذويه الصبر والسلوان.وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم، مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم، محمد الغراوي في العاصمة السودانية "الخرطوم".ونعت الوزارة وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى الواجب، محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذي قتل اليوم خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.وأكملت: إنها "إذ تحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيداً عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسئوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام".