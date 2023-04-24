رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء يوم الإثنين، مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم، محمد الغراوي في العاصمة السودانية "الخرطوم".ونعت الوزارة وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى الواجب، محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذي قتل اليوم خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.وقالت: إنها "إذ تحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيداً عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسئوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام".